Documentário sobre Maradona será apresentado em Florença nesta segunda-feira

O dia 19 de julho é considerado pela CBF como o Dia do Futebol no Brasil. Relembre a seguir algumas vezes em que duas das maiores paixões dos brasileiros, as novelas e o futebol, estiveram juntas, como em 1999, quando o ator Rodrigo Faro interpretou o personagem Renildo, que era um jogador de futebol do Flamengo, na novela 'Suave Veneno', da Globo. Ele chegou a gravar algumas cenas da novela no estádio do Maracanã em 8 de agosto daquele ano, antes da derrota do time carioca por 1 x 0 diante do Paraná Clube. Confira outros casos a seguir.







Foto: Otávio Magalhães / Estadão