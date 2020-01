Documentário sobre Greta Thunberg será lançado em 2020 no Hulu

A ativista Greta Thunberg durante discurso em Davos, Suíça Foto: Alessandro Della Valle / EFE / EPA

A ativista ambiental Greta Thunberg, de 17 anos, é protagonsita de um documentário que vai contar a trajetória da sueca. A produção foi batizada de Greta e deve ser lançada ainda em 2020, na plataforma de streaming Hulu.

O documentário é produzido por Cecilia Nessen e Frederik Heinig, com direção de Nathan Grossman. A equipe acompanha Greta desde uma greve, em agosto de 2018, iniciada por ela na escola onde estudava. Na época, aos 15 anos, os atos da adolescente já eram baseados nas preocupações com o meio ambiente.

A jovem é uma das mais conhecidas ativistas ambientais do planeta e já participou de diversos protestos ao redor do mundo. Atualmente, ela está participando do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde realizou um discurso que alerta para os perigos do aquecimento global e critica a ineficiência dos governos.

Greta foi escolhida pela revista Time como Pessoa do Ano em 2019, exatamente por causa das pautas ambientais que ela vem representando. O anúncio do documentário veio pouco após a publicação da Time, em dezembro do ano passado.

A produção ainda não possui uma data oficial de lançamento, mas, segundo o IMDb, está em estágio de pós-produção. O Hulu, plataforma na qual o documentário será lançado, ainda não trouxe seus serviços para o Brasil.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais