Documentário produzido por Obama e Michelle estreia na Netflix em agosto

Parceria do casal com a Netflix foi anunciada no ano passado Foto: Jonathan Ernst / Reuters

LOS ANGELES - A Netflix vai lançar no próximo dia 21 de agosto o documentário American Factory, primeiro produzido pela Higher Ground Productions, fundada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua esposa, Michelle.

A parceria do casal com o serviço de vídeos por streaming foi anunciada no ano passado. Com duração de vários anos, Obama e Michelle poderão produzir séries com e sem roteiros, documentários e longa-metragens.

A primeira lista de projetos foi divulgada em maio deste ano. Serão sete produções que vão desde aquisições de novos materiais, ficção, não ficção até conteúdos voltados para adultos e para crianças.

"Tocando em questões de raça e classe, democracia e direitos civis, e muito mais, acreditamos que cada uma dessas produções não vai apenas entreter, mas vai educar, conectar e inspirar todos nós", disse o ex-presidente dos EUA.

Os diretores de American Factory, Steven Bognar e Julia Reichert, afirmaram, em nota, que se sentem honrados e entusiasmados que a Netflix e a Higher Ground se unam para levar o documentário ao mundo. "Estamos emocionados com os debates nacionais e globais que este filme pode provocar", disseram os cineastas, indicados ao Oscar de melhor documentário em 2009 por The Last Truck: a Closing of a GM Plant.

American Factory ganhou na categoria melhor direção de um documentário americano no Festival de Sundance, o mais importante evento do cinema independente dos Estados Unidos.

A produção narra a chegada de um milionário chinês ao estado americano de Ohio, onde ele constrói uma fábrica com a visão empresarial do século XXI, entrando em confronto com as ideias da classe operária do Meio Oeste dos EUA.

"Nos sentimos atraídos por histórias que celebram o espírito humano por meio de lutas e triunfos. Julia e Steve fizeram um filme excepcional, homenageando a importância da dignidade e da segurança no trabalho enquanto a economia global se move e os funcionários ficam perdidos no meio do caminho", disseram Tonia Davis e Priya Swaminathan, codiretores da Higher Ground Productions.

Já no início deste mês, o ex-presidente fechou um acordo com o Spotify para trabalhar na produção de podcasts exclusivos para o serviço de streaming de músicas sueco./ EFE