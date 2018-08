Documentário na TV e sessão de cinema marcam aniversário da morte de Elvis Presley

Nos anos 1950, Elvis ganhou o apelido The Pelvis, graças a seu modo ousado, sexy, de dançar, que lhe trouxe problemas e fãs Foto: Divulgação

Em produção original da HBO, Elvis Presley: The Searcher será lançado nesta quinta-feira. O cantor morreu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos. Detalhes desconhecidos da vida de Elvis foram revelados por pessoas muito próximas à ele, como a viúva do cantor. Priscilla Presley sugere que o astro se suicidou ao falar sobre a overdose de remédios, tratada pelos médicos como acidental na época: “Ele sabia o que estava fazendo e o que poderia acontecer, se errasse a dose”. A obra conta sobre o período em que Elvis Presley passou pelo Exército e gravou sucessos como It’s Now or Never, que é uma versão do clássico italiano O Sole Mio, gravada por Giuseppe Anselmi, em 1907. O cantor também se dedicou ao cinema, se afastando dos palcos por um tempo, até sua volta em 1968, ano marcado por movimentos sociais.

A história do rei do rock é contada em dois episódios com depoimentos de Scotty Moore, guitarrista, Red West, amigo de infância de Elvis, e os músicos Bruce Springsteen e Tom Petty. Além disso, o documentário traz fotos e vídeos inéditos de coleções particulares de todo o mundo. Na televisão, Elvis Presley: The Searcher estreia em 1º de outubro na HBO, abrindo a Temporada de Documentários 2018.

Ainda hoje, para lembrar a data de morte do cantor, um clássico do rock chega às salas da rede Cinemark. Em sessão única, Elvis 68 - Comeback Special será exibido às 20h, em 42 unidades. O especial, produzido pela NBC, mostra o retorno do Rei do Rock após sete anos afastado para se dedicar à telona.

Serviço:

Dia: 16 de agosto de 2018

Horário: 20h

Preço: Sala comum - R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Sala Prime - R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)