'Doctor Who' terá episódio de Natal exibido em cinemas do Brasil

Personagens da série 'Doctor Who' Foto: Divulgação / BBC Worldwide

Os fãs da clássica série Doctor Who terão um motivo a mais para comemorar com as festas de fim de ano: no dia 25 de dezembro, o episódio de Natal da série será exibido por cinemas da rede Cinemark em todo o País.

Chamado Twice Upon a Time, o episódio encerrará a décima temporada da série, e marcará a transição do ator Peter Capaldi para a atriz Jodie Whittaker, primeira mulher a interpretar o personagem que dá nome à série em seus 63 anos de história.

Pela primeira vez, série terá uma mulher como protagonista Foto: Divulgação / BBC Worldwide

Detalhes sobre a venda dos ingressos ainda não foram divulgados, mas a sessão ocorrerá às 17 horas no dia 25 de dezembro, mesma data em que irá ao ar para o público no Reino Unido pela BBC.

Confira abaixo todos as cidades em que o especial será exibido:

São Paulo (Boulevard Tatuapé, Eldorado, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Central Plaza, Metrô Tucuruvi, Tietê Plaza Shopping, Pátio Paulista, SP Market, West Plaza); Rio de Janeiro (Botafogo Praia Shopping, Downtown, Carioca Shopping); Niterói; Palmas ; Natal; Canoas; Campo Grande;Belo Horizonte (Pátio Savassi, BH Shopping); Curitiba (ParkShopping Barigui, Shopping Mueller); Vitória; Florianópolis; Porto Alegre; Aracaju; Manaus; Santos; São José dos Campos; Barueri; Taguatinga; Brasília; Campinas; Ribeirão Preto; Guarulhos; Salvador; Goiânia; São Caetano; Uberlândia; Londrina; Recife; Cuiabá; São Bernardo do Campo; Santo André; Vila Velha; Mogi Shopping; Juazeiro; Bragança Paulista e Foz do Iguaçu.