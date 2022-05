'Doces Magnólias' é renovada para a 3° temporada pela Netflix

JoAnna Garcia Swisher como a personagem Maddie Townsend em episódio de 'Doces Magnólias'. Foto: Richard Ducree/Netflix

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 4, que a série Doces Magnólias foi renovada para sua terceira temporada. A novidade vem três meses após o lançamento do segundo ano do seriado, que chegou no início de fevereiro no streaming.

De acordo com a revista Variety, as atrizes JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott e Heather Headley retornarão como as protagonistas Maddie Townsend, Dana Sue Sullivan e Helen Decatur.

Lançada pela plataforma em 2020, a produção se passa na pequena cidade de Serenity, na Carolina do Sul, e acompanha três amigas que decidem abrir em spa chamado de "Doce Magnólias".

Adaptação da série de livros de mesmo nome da autora norte-americana Sherryl Woods, o seriado aborda temas como problemas familiares, dificuldades na carreira e relacionamentos amorosos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais