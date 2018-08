Divulgado primeiro trailer de 'First Man', que vai relatar a ida do homem à Lua

Foi divulgado o primeiro trailer de 'First Man', filme que irá contar a história do Programa Apollo, que levou o homem à lua na década de 1960 Foto: YouTube/Universal Pictures

Foi divulgado na sexta-feira, 8, o primeiro trailer do filme First Man, que vai contar a história do projeto Apollo, cujo objetivo era a ida do homem à Lua. Dirigido por Damien Chazelle, de Whiplash e La La Land, e protagonizado por Ryan Gosling, o filme terá foco no Programa Apollo e nas dificuldades de se chegar ao satélite da Terra.

Baseado no livro First Man: The Life of Neil A. Armstrong, a produção irá trazer Gosling no papel do astronauta Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua, enquanto Claire Foy, conhecida por fazer a rainha Elizabeth II na série The Crown, irá fazer sua esposa, Janet. Kyle Chandler, Corey Stoll, Jason Clarke e Brian d'Arcy James também estão no elenco da produção.

O lançamento do filme está previsto para o dia 12 de outubro. Veja abaixo o trailer.