Divulgadas as primeiras imagens de ‘Mulher-Maravilha 1984’

A Warner Bros. Pictures divulgou as primeiras imagens de 'Mulher-Maravilha 1984', sequência do popular filme de 2017 Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

A Warner Bros. Pictures anunciou nesta quarta-feira, 13, que a sequência do bem sucedido filme Mulher-Maravilha entrou em produção e recebeu o nome oficial de Mulher-Maravilha 1984, em alusão ao ano em que o filme se passará. Dirigido e co-escrito por Patty Jenkins, que também fez o filme original, a sequência está prevista para estrear nos cinemas em novembro de 2019.

No Twitter, Jenkins e a atriz israelense Gal Gadot, que interpreta a heroína, postaram as primeiras fotos das filmagens, incluindo o surpreendente retorno de Chris Pine como Steve Trevor, que aparentemente havia morrido no primeiro filme. “Bem-vindo a Mulher-Maravilha 1984, Steve Trevor!”, escreveu Jenkins no tuíte.

O longa está sendo filmado em Washington, capital dos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha e e nas Ilhas Canárias. Além de Gadot e Pine, também já foram confirmados no elenco Kristen Wiig como a vilã Cheetah e Pedro Pascal, de Narcos e Game of Thrones, em um papel não revelado.

Veja abaixo as primeiras imagens do filme.