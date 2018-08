Divulgada 1ª foto de Shia LaBeouf como seu próprio pai em filme

Foram divulgadas as primeiras fotos do ator Shia LaBeouf como seu próprio pai em filme autobiográfico Foto: Mark Blinch/Reuters

Foram divulgadas as primeiras fotos do ator canadense Shia LaBeouf caracterizado como seu pai, Jeffrey LaBeouf, no set de filmagens de Honey Boy, filme autobiográfico roteirizado por Shia que vai contar a história da sua infância e a relação com seu pai.

Em entrevistas, Shia revelou que seu pai é um veterano da Guerra do Vietnã que enfrentou problemas com drogas e álcool após sair do serviço militar. O ator disse que, por conta disso, sua infância foi marcada por episódios de violência doméstica e abusos mentais.

Ainda sem data de estreia, Honey Boy será dirigido pela israelense Alma Har’el e vai trazer também Lucas Hedges, indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Manchester à Beira-Mar em 2016, como um jovem Shia LaBeouf. O elenco ainda conta com Natasha Lyonne e Martin Starr.

Veja abaixo as fotos de Shia como seu pai.