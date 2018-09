Disney recria princesa Tiana em 'Detona Ralph' após críticas nas redes sociais

Usuários das redes sociais criticaram estilo de Tiana em 'Detona Ralph 2'. Foto: Disney

Em maio, a Disney divulgou as primeiras imagens da reunião das princesas de seus filmes, que vai ocorrer no filme Detona Ralph 2, que estreia em janeiro de 2019. Entretanto, muitas pessoas criticaram o resultado da princesa Tiana – e a Disney ouviu as críticas.

Tiana, do filme A Princesa e o Sapo (2009), foi a primeira princesa negra da Disney. De acordo com o Wall Street Journal, entretanto, o estúdio foi duramente criticado por ter deixado a pele da personagem mais branca e seus traços menos característicos em cenas de Detona Ralph. Por isso, ela foi reeditada.

Ainda segundo o jornal, além das críticas nas redes sociais, a Disney também conversou com a dubladora da personagem, Anika Noni Rose, e pediu a consultoria da ONG Color of Change para fazer as novas cenas.