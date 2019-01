Disney prepara live-action musical de 'O Corcunda de Notre Dame'

'O Corcunda de Notre Dame' foi lançado em 1996 pela Disney. Foto: 'O Corcunda de Notre Dame' (1996) / YouTube / Reprodução

A Disney, que nos últimos anos triunfou com novas versões de clássicos como A Bela e a Fera (2017), dará continuidade a essa estratégia com um remake de O Corcunda de Notre Dame.

A diferença da animação que estreou em 1996 é que, agora, será uma live-action, com pessoas de verdade, e um musical ao mesmo tempo.

O roteirista e autor teatral David Henry Hwang foi escalado para escrever o novo longa-metragem que, além disso, contará com uma trilha sonora assinada por dois mestres da música cinematográfica: Alan Menken e Stephen Schwartz.

Josh Gad pode ser o protagonista do filme, mas fontes do site Deadline não confirmaram nenhum rumor sobre o ator, além do fato de ele figurar como produtor do projeto.

Baseada no romance homônimo do escritor francês Victor Hugo, o filme animado narra a história de Quasimodo, um tocador de sinos que vive recluso numa catedral de Paris e que sofre preconceito por seu aspecto físico.

O filme de 1996 arrecadou US$ 325 milhões em todo o mundo e teve uma sequência em 2002 que foi comercializada apenas em vídeo.

Ao longo deste ano, a Disney continuará apresentando novas versões de seus clássicos. Em março, estreia Dumbo, dirigido por Tim Burton e com Eva Green no elenco. Em maio, Alladin terá Will Smith como Gênio. Os fãs ainda esperam pelo remake de O Rei Leão em julho.

Com informações da agência EFE