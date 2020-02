Disney+: o que já se sabe sobre as séries da Marvel no serviço de streaming

O Cavaleiro da Lua é um personagem que encontra-se no grupo de 'heróis de rua' da Marvel, ou seja, heróis que lidam com ameaças mais mundanas e menores. O verdadeiro nome do personagem é Marc Spector, um mercenário que se torna um vigilante após ter sua vida salva pelo deus egípcio Konshu.

Spector possui disordem dissociativa de identidade, o que faz com ele tenha múltiplas personalidades que se alternam no controle do corpo do heróis. As principais são Spector, o milionário Steven Grant e taxista Jake Lockley. A série ainda não possui data oficial de estreia.

Foto: Marvel Entertainment I Marvel Comics / Divulgação