Disney e Pixar divulgam novo teaser de 'Lightyear'; confira

'Lightyear' tem estreia prevista nos cinemas para 16 de junho de 2022. Chris Evans foi escolhido para dublar o personagem principal. Foto: Disney

Com previsão para ser lançada no dia 16 de julho deste ano, a animação Lightyear, produzida pela Pixar com a Walt Disney Pictures, é o quinto Spin-Off de Toy Story. Neste domingo, 27, foi divulgado um trailer inédito em que Buzz Lightyear e seus amigos lutam contra um robô gigante.

Dessa vez a Pixar promete contar a história e as origens de Buzz, até o momento em que ele se torna um desbravador do espaço sideral. Buzz Lightyear será dublado por Chris Evans, que tem compartilhado tudo sobre a animação nas suas redes sociais, já que é fã do personagem principal.

A direção é de Angus MacLane, que foi co-diretor de curtas do Toy Story e produzido por Galyn Susman, que também participou do curta-metragem Toy Story: Esquecidos Pelo Tempo.

“O mundo de Buzz sempre me interessou muito. Em Toy Story, por ser um patrulheiro espacial, ele parecia ter uma história de fundo incrível, que foi pouco sugerida. Eu sempre quis explorá-la. Cada um dos artistas assumiu imediatamente o personagem, o que nos deu a chance de brincar um pouco durante as sessões de dublagem. Isso resultou em um nível de especificidade que elevou o material e aprofundou as relações entre os personagens. Foi um privilégio trabalhar com um elenco tão talentoso e generoso", disse Angus MacLane.