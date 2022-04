Disney+ e Nat Geo celebram o Mês da Terra com programação especial

O novo filme original da Disneynature, 'A Ursa Polar', chega ao Disney+ no Dia da Terra, em 22 de abril. Foto: Disney+

Em comemoração ao Dia da Terra, celebrado em 22 de abril, o Disney+ vai exibir conteúdos especiais durante todo o mês de abril.

Grandes estreias, maratonas temáticas e episódios especiais podem ser vistos na plataforma de streaming e no canal linear da National Geographic, o Nat Geo.

No dia 22 de abril chega ao Disney+ o novo filme original da Disneynature: A Ursa Polar.

Narrado pela atriz duas vezes indicada ao Oscar, Catherine Keener, a produção conta a história de uma nova mãe cujas memórias de sua própria juventude a preparam para navegar pela maternidade no mundo atual, e cada vez mais difícil, que os ursos polares enfrentam.

Também estreia na plataforma, no Dia da Terra, o especial Explorer: Tepui, que apresenta uma equipe de alpinistas de elite embarcando em uma missão para levar o biólogo Bruce Means, de 79 anos, ao topo de um tepui guianense, uma mística "ilha nas nuvens".

Em busca de espécies completamente desconhecidas e novas para a ciência, o explorador da National Geographic, Mark Synnott, se junta ao alpinista Honnold e também ao biólogo e alpinista local Fuco Pisani, em seu primeiro projeto de escalada desde Free Solo, com o objetivo de provar que esse incrível “mundo perdido” deve ser preservado.

A produção da National Geographic A Pequena Grande Fazenda: O Retorno também chega ao Disney+.

A série é baseada no premiado documentário de 2018 que conta a história de John e Molly Chester, que deixaram sua vida urbana em Los Angeles para viver em uma fazenda ociosa e cultivar alimentos, em harmonia com a natureza, no condado de Ventura.

A Pequena Grande Fazenda: O Retorno acompanha a incansável jornada de dez anos desses agricultores, que transformaram o local em uma mágica fazenda produtiva e um ecossistema biodiverso.

Homenagens no canal Nat Geo

As comemorações do Dia da Terra também chegam no canal linear da National Geographic, o Nat Geo, em 22 de abril, com uma maratona temática durante todo o dia, incluindo três grandes estreias:

Emergência Climática: um documentário narrado pelo ator Richard Gere que examina como a atividade humana está provocando efeitos do aquecimento global. A nova produção apresenta imagens cativantes, entrevistas com cientistas de renome e apoio da renomada ativista Greta Thunberg.

No Limite da Existência: um especial focado no conflito entre humanos e animais selvagens no Corredor Ocidental do Serengeti, na África.

Os Últimos Rinocerontes da África: um documentário que aborda a guerra de caça ilegal de rinocerontes na África por meio de uma missão liderada por dois heróis da conservação, que arriscam suas vidas para proteger o rinoceronte sob seus cuidados.

Além disso, ao longo do mês de abril, o público poderá curtir a programação especial Sábados pelo Planeta, todos os sábados a partir das 21h, com estreias especiais como a minissérie de três episódios Ecossistemas em Perigo: Histórias de Esperança, sobre cientistas, governos e voluntários que trabalham para evitar a extinção de espécies em ecossistemas frágeis; e a série Heróis da Ecologia, com histórias extraordinárias de pessoas que se aventuraram para proteger nosso planeta.

Ainda como parte da programação especial do Mês da Terra, de segunda a sexta-feira à 0h, uma seleção dos documentários mais destacados sobre mudanças climáticas pode ser vista como parte da Coleção Nat Geo, apresentada sob quatro núcleos temáticos: derretimento do gelo, conservacionistas, ativistas, plástico e reciclagem.

Por fim, durante todos os domingos de abril, a partir de 11h, o público desfrutará de uma edição especial do Dia da Terra da série Extreme E. Os episódios se concentram na categoria de competição de carros elétricos que leva esse nome, e que nesta ocasião compete em partes remotas do mundo que foram afetados pelas mudanças climáticas, na tentativa de conscientizar sobre esse problema.