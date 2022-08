Disney+ divulga teaser e data de estreia de série musical dirigida por Miguel Falabella

Elenco de 'O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu'. Foto: Divulgação/Disney+

Mais uma novidade brasileira chega à plataforma da Disney+. Como anunciado pelo streaming, a produção O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, criada e dirigida por Miguel Falabella, estreia no dia 28 de setembro. O título em questão trata-se de uma série musical com 10 episódios sobre um grupo de jovens adultos, de diferentes origens, que decidem participar de um teste de elenco para uma famosa companhia de teatro musical brasileira.

Aprovados numa primeira triagem, os aspirantes a cantores-atores vivem, nos bastidores do mundo do teatro, um misto de sentimentos como deslumbramento, a descoberta de novos amores, traições, assombramentos do passado e o medo da rejeição, já que não sabem se serão contratados no final das audições.

A trilha sonora da série conta com músicas brasileiras que vão de clássicos de Pixinguinha ao rock de Raul Seixas, revisitando canções dos Festivais de MPB, Jovem Guarda, Rita Lee, Chico Buarque e muitos outros.

Ainda segundo a plataforma, a produção também é uma homenagem a todos os artistas que mantêm acesa a chama da paixão pelo palco e pela cultura brasileira.

Miguel Falabella interpreta Renato e assina a direção geral com Cininha de Paula. O elenco conta, ainda, com Sara Sarres (Marita), Karin Hils (Marion), Lucas Wickhaus (Jorge), Daniel Rangel (Leandro), Mica Diaz (Alícia), Hipólyto (Reginaldo), Graciely Junqueira (Ivone), Carolina Amaral (Antonia), Rhener Freitas (Maurício), Gabriella Di Grecco (Nora), Bruno Boer (Sissy), Guilherme Magon (Artur) e Magno Bandarz (Fernando), entre outros grandes nomes.

Confira o teaser de O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu: