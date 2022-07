Disney divulga teaser de 'National Treasure: Edge of History'

Atriz Lisette Alexis na pele da heroína Jess Morales, uma jovem caçadora de tesouros. Foto: Youtube/Disney Plus

A série National Treasure: Edge of History teve seu primeiro teaser divulgado pela Disney durante a Comic-Con de San Diego, na última quinta-feira, 21. Nele, a heroína Jess Morales, a quem Lisette Alexis dá vida, é uma jovem caçadora de tesouros que parte numa aventura para desvendar o passado misterioso da sua família.

Na obra, Lisette terá a companhia de Harvey Keitel e Justin Bartha, que voltam para encarnar os papéis de Peter Sadusky e Riley Poole.

A primeira temporada de Edge of History vai contar com dez episódios, produzidos por Jerry Bruckheimer. Além de Alexis, Keital e Bartha, a série conta com Catherine Zeta-Jones, Zuri Reed, Jordan Rodrigues, Antonio Cipriano, Jake Austin Walker e Lyndon Smith no elenco.

A série, cujo episódio piloto foi escrito por Marianne e Cormac Wibberley, ambos roteiristas dos dois filmes de A Lenda do Tesouro Perdido, será dirigida por Mira Nair, de Um Casamento à Indiana.

Ainda não há previsão de estreia para National Treasure: Edge of History, que será exibida no Disney+.