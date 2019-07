Disney divulga teaser com clipe de ‘O Rei Leão’, com Iza e Ícaro Silva; veja

Disney divulga teaser com clipe de ‘O Rei Leão’, com a cantora Iza e o ator Ícaro Silva, as vozes de Nala e Simba. Foto: Instagram/@Iza

A Disney aguçou ainda mais a curiosidade dos fãs do desenho clássico O Rei Leão e divulgou nesta sexta-feira, 5, um teaser com o clipe de Nesta Noite o Amor Chegou, nas vozes de Iza e Ícaro Silva.

O novo O Rei Leão terá meia hora a mais do que a animação de 1994. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 18 de julho.

A obra, de Jon Favreau, contará com uma nova música de Elton John e outra escrita e interpretada por Beyoncé. “Prepare-se para cantar e se emocionar com o filme mais esperado do ano!”, avisa o perfil oficial da Disney no Instagram.

Na versão brasileira, Iza e Ícaro Silva farão as vozes de Nala e Simba.

“Eu tinha a fita VHS de O Rei Leão. Ela era verde. E agora eu sou a Nala? Socorro! Não estou acreditando nisso”, escreveu Iza no Instagram, na legenda do vídeo publicado nesta sexta-feira.

Assista ao vídeo: