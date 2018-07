Disney divulga primeira imagem de Sadie Stanley como Kim Possible

Live-action de Kim Possible deve estrear em 2019. Foto: Instagram/ @disneychannel

Poucos meses após o anúncio de que Kim Possible ganharia um live-action, o Disney Channel divulgou a primeira imagem da atriz Sadie Stanley dando vida à personagem.

A protagonista é Kim, uma garota que luta contra o crime enquanto concilia com suas obrigações escolares e familiares. A jovem ainda conta com a ajuda de Ron Stoppable, seu melhor amigo, que será interpretado por Sean Giambrone no longa.

O visual da protagonista foi sutilmente atualizado, conforme a publicação do Disney Channel:

O filme tem estreia prevista para 2019 e foi escrito por Mark McCorkle, Bob Schooley e Josh Cagan. Foi inspirado na série homônima que foi ao ar em 2002, sendo atualmente a segunda maior série da Disney em tempo de execução, com cinco anos e três meses, perdendo apenas para Phineas e Ferb.