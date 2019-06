Disney divulga pôster de 'Frozen 2', que estreia em 2020; confira

Cena do primeiro trailer de 'Frozen 2'. Foto: Reprodução do trailer de 'Frozen 2' / Walt Disney Studios BR / YouTube

Em fevereiro, o público já teve uma ideia do que virá em Frozen 2, com a divulgação do primeiro trailer.

Nesta segunda-feira, 10, a Disney revelou o pôster do filme e data prevista para estreia nos cinemas internacionalmente.

Com direção de Chris Buck e Jennifer Lee, a animação também ganhará um novo trailer nesta terça-feira, 11, no programa Good Morning America.

O pôster revelado hoje mostra as irmãs Elsa (Idina Menzel) e Anna (Kristen Bell) em uma floresta envoltas em um nevoeiro.

O filme deve chegar aos cinemas em 22 de novembro, conforme mostroiu o perfil oficial da Disney. No Brasil, porém, a animação deve chegar em janeiro de 2020. Confira abaixo: