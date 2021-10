Disney+ divulga novo trailer de 'Sozinho em Lar Doce Lar'; assista

Trecho do filme 'Sozinho em Lar Doce Lar', que será exibido na Disney+ em novembro Foto: Disney+

O remake de um dos maiores clássicos do cinema natalino ganhou novo trailer. A Disney+ divulgou mais um trecho do filme Sozinho em Lar Doce Lar.

A estreia do longa está marcada para 12 de novembro e conta com Archie Yates no papel de Max Mercer, uma criança que fica para trás quando a família vai de férias para o Japão.

No filme original, ele é esquecido pela família e pensa em curtir todas. Porém, a casa é invadida por um casal que tenta recuperar uma relíquia de família.

O garoto vai tentar proteger a residência com uma série armadilhas.

Assista ao trailer: