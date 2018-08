Disney divulga 1ª foto de reunião de princesas em filme; confira

Princesas reunidas em cena de 'WiFi Ralph' Foto: Twitter / @Disney_UK

Se você é fã das princesas Disney, provavelmente vai ficar interessado em assistir a WiFi Ralph, sequência do filme Detona Ralph, no qual ao menos onze delas estarão presentes na mesma cena.

Um tuíte feito pela conta oficial da Disney britânica no Twitter publicou a imagem do encontro da personagem Von Schweetz, já conhecida do primeiro filme, com as princesas.

Nela, é possível ver, da esquerda para a direita, a presença de Jasmine (Alladin), Branca de Neve (Branca de Neve e os Sete Anões), Cinderela (Cinderela), Pocahontas (Pocahontas), Elza (Frozen: Uma Aventura Congelante), Moana (Moana: Um Mar de Aventuras), Anna (Frozen: Uma Aventura Congelante), Bela (A Bela e a Fera), Rapunzel (Rapunzel), Aurora (Bela Adormecida) e Tiana (A Princesa e o Sapo).

Confira:

Von Schweetz, meet the Princesses Check out this sneak peek from the new trailer for #WreckItRalph2 #RalphBreaksTheInternet, coming soon! pic.twitter.com/AOtmERpgNX — Disney UK (@Disney_UK) 30 de maio de 2018

Alguns fãs atentaram à ausência de personagens como Ariel (Pequena Sereia), Mulan (Mulan) e Merida (Valente). De acordo com o site IMDb, porém, elas devem estar presentes no longa.

Veja também o primeiro teaser do filme, liberado em fevereiro:

