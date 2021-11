Disney+ Day: Confira os principais anúncios de lançamento do streaming

'Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar' já está disponível no Disney+ Foto: Disney+

A Disney promoveu o anúncio de diversas produções nesta sexta-feira, 12. O Disney+ Day estreou mais de 25 novos conteúdos, como também lançou dezenas de prévias, novos trailers e clipes exclusivos da The Walt Disney Company.

Nesta sexta-feira, 12, estreia o remake do clássico filme Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar é protagonizado por Archie Yates, que interpreta Max Mercer, um garoto levado que foi esquecido em casa enquanto sua família viajava para o Japão para as festas de fim de ano.

Então, quando um casal, tentando recuperar uma relíquia de família com valor inestimável, volta sua atenção para a casa da família Mercer, cabe a Max protegê-la dos invasores. Também foi lançado nesta sexta-feira, 12, o longa Jungle Cruise.

Na produção, Emily Blunt interpreta a Dra. Lily Houghton, uma pesquisadora destemida e aventureira que viaja da Inglaterra para a floresta amazônica, determinada a encontrar uma árvore milenar com poderes curativos que podem mudar o futuro da medicina.

Em sua busca, ela terá a ajuda do aventureiro capitão Frank Wolff (Dwayne Johnson), que a guiará pelos rios da floresta com seu barco e juntos enfrentarão os maiores desafios e ameaças nesta expedição. Confira outros anúncios:

Doze é Demais

Gabrielle Union e Zach Braff anunciaram que a nova versão da comédia familiar de sucesso Doze é Demais chegará ao Disney+ em março de 2022.

Desencantada

As estrelas Amy Adams e Patrick Dempsey compartilharam que Desencantada, a sequência do filme de sucesso Encantada, será lançada exclusivamente no Disney+ na primavera de 2022.

The Beatles: Get Back

A Disney lançou um novo clipe de Peter Jackson para a próxima série documental The Beatles: Get Back, mostrando a lendária banda apresentando I’ve Got a Feeling. O evento em três partes será lançado no Disney+ em 25 de novembro de 2021.

Pinóquio

Inspirado no clássico de animação da Disney, o live-action de Pinóquio, dirigido por Robert Zemeckis, estreia em 2022. A produção terá nomes como Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans e as vozes de Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan Michael Key e Lorraine Bracco.

A Era do Gelo: As Aventuras de Buck Wild

Simon Pegg retorna como Buck em A Era do Gelo: As Aventuras de Buck Wild, um novíssimo filme com estreia em 28 de janeiro de 2022 no Disney+.

High School Musical: A Série: O Musical

O amor abre as portas nos corredores do East High. A terceira temporada da série estreia em 2022 e acompanhará os personagens em um acampamento de verão com fogueiras, romances e noites sem hora para acabar.

Tiana

Walt Disney Animation Studios anunciou que Stella Meghie será a diretora da nova série musical em longo formato, Tiana, que chega ao Disney+ em 2023. Na série, Tiana parte para uma grande aventura como a recém coroada Princesa de Maldonia, mas um chamado para seu passado em Nova Orleans não está distante.

Cavaleiro da Lua

Moon Knight é uma nova série de ação e aventura com um vigilante complexo que sofre de transtorno dissociativo de identidade. As múltiplas identidades que vivem dentro dele se encontram lançadas em uma guerra mortal dos deuses contra o pano de fundo do Egito antigo e moderno. A série chegará à Disney + em 2022.

She-Hulk

A nova série ganhou suas primeiras imagens, centradas na protagonista Tatiana Maslany e em Mark Ruffalo, que retorna como Bruce Banner/Hulk. Banner e Jennifer Walters (Maslany) são primos, e a advogada acaba acidentalmente sendo transformada pelo cientista. A produção chega ao Disney+ em 2022.

Ms. Marvel

Kamala Khan é uma grande fã dos Vingadores - e um em particular, a Capitã Marvel. Mas Kamala sempre lutou para encontrar seu lugar no mundo, isto é, até que ela obtenha superpoderes como os heróis que ela sempre admirou. Iman Vellani estrela como Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel. O seriado estreia na Disney + no verão de 2022.