Disney comemora aniversário de Pato Donald com programação especial na TV

Em 2020, Pato Donald completa 86 anos. Foto: Sebastião Moreira/AE

Um dos personagens mais populares da Disney, o Pato Donald comemora 86 anos em 9 de junho, mas a celebração na TV e nas redes sociais pela companhia começa já na próxima segunda-feira, 1º. Os canais e as plataformas digitais vão exibir conteúdos especiais dedicados ao temperamental personagem.

O Disney XD fará a estreia da comemoração com a nova temporada da série Ducktales - Os Caçadores de Aventuras às 20h do dia 1º de junho. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira no mesmo horário.

Na própria data do aniversário, 9 de junho, o Disney Channel amanhece com um episódio especial da série de animação Mickey Mouse - Mix de Aventuras e os filmes Os Vilões da Disney, às 8h15. Outras atrações seguem ao longo do dia com Ducktales O Filme: O Tesouro da Lâmpada Perdida, Celebrando com Donald - Um Especial de Mickey Mouse e Uma História de Terror - Halloween com Mickey Mouse.

O canal também vai exibir curtas temáticos de Mickey Mouse com a participação de Donald e parte da programação temática será reprisada às 20h30.

Já no Disney Junior, a festa será no domingo, 7, a partir das 11h, com a estreia de um episódio temático sobre o aniversário de Donald em Mickey Mouse - Mix de Aventuras e episódios especiais de A Casa de Mickey Mouse e Mickey: Aventuras Sobre Rodas.

O aniversário do personagem será comemorado no Disney XD, 9 de junho, a partir das 10h com uma maratona de Ducktales - Os Caçadores de Aventuras durante todo o dia. Na mesma data, o canal oficial da Disney no YouTube terá conteúdos surpresa para homenagear Donald.

A plataforma #DisneyMomentosMágicos também publicará ideias especiais inspiradas no aniversariante para os fãs se divertirem em família. Os brasileiros poderão compartilhar seus parabéns e fotos com Donald usando as hashtags #patodonald e #mickeyeamigos nas redes sociais.

Estreia de Pato Donald

O personagem fez sua estreia em 9 de junho de 1934 como coadjuvante no curta-metragem The Wise Little Hen (A Galinha Sábia), no qual Donald já mostrava sua personalidade arisca ao dar as costas a uma galinha que necessitava de ajuda para plantar e colher milho.

Sua singularidade, marcada por uma voz compreensível apenas para o resto dos personagens da Disney, o levou a protagonizar seu primeiro curta-metragem de animação em 1937, intitulado Don Donald, momento no qual também foi apresentada ao público sua eterna namorada, Margarida - que à época ganhou o nome de Donna.

O sucesso de Donald foi tanto que, na década dos 40, o personagem já tinha sido protagonista de mais produções do que o próprio Mickey, símbolo das criações dos estúdios de Walt Disney.