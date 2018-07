Disney Channel terá primeiro personagem homossexual em seriado

'Andi Mack' terá primeiro personagem homossexual da história do Disney Channel. Foto: Divulgação/Disney Channel

Pela primeira vez, uma série da Disney Channel vai ter um casal homossexual. A série Andi Mack, que vai estrear sua segunda temporada nesta semana nos Estados Unidos, terá Cyrus (Joshua Rush) se descobrindo gay.

Um representante da Disney disse que a série "manda uma mensagem poderosa sobre inclusão e respeito pela humanidade" em comunicado oficial, que ainda deixa claro que a equipe produtora do programa teve "muito cuidado para garantir que a história será apropriada para todas as idades".

Para tratar do tema com muita sensabilidade e de forma adequada, a Disney contou com a ajuda de especialistas em psicologia infantil e também consultaram a PFLAF, a maior organização LGBT dos Estados Unidos.

"A equipe criativa de Andi Mack captura esse momento de revelação com tanto cuidado e autenticidade que será um momento memorável para alguns e um momento de muito ensinamento para outros", falou o diretor-executivo da Disney à BBC.