Disney Channel apresenta histórias de terror em mês de Halloween

Canais Disney apresentam programação especial de Halloween em outubro para as crianças Foto: Disney

O mês de outubro, além das comemorações do Dia das Crianças, é lembrado pelo Halloween. É verdade que a data no Brasil é celebrada mais pelos pequeninos do que por adultos. Por isso, o Disney Channel apresenta, ao longo de sua programação, as “verdadeiras histórias de terror” da vida moderna combinadas com filmes e episódios de séries com temas arrepiantes.

No sábado, 31, às 22h15, o Disney Channel apresenta Hotel Transylvania 2. A história é uma continuação da primeira animação em que Jonathan, um jovem turista, se hospeda em um hotel escuro e se apaixona por Mavis, a vampira filha do Drácula.

Em Hotel Transylvania 2, os jovens amantes se casam e têm um filho chamado Dennis. À medida que Dennis cresce, uma pergunta se torna cada vez mais presente em toda a família: ele é um vampiro ou um humano? Seus pais estão dispostos a aceitá-lo do jeito que for, enquanto seu avô Drácula espera secretamente que suas presas cresçam como ele.

O canal ainda vai exibir outras atrações, como A Casa da Coruja, no dia 26, às 17h, sem contar as maratonas temáticas de séries todos os sábados, às 09h30.

O Disney Channel também transmitirá filmes como Descendentes 2, no domingo, 25, às 16h, e Zombies 2, no sábado, 31, às 20h30.

Já o Disney XD enfrenta uma ‘séria ameaça’ em outubro: uma greve de monstros furiosos determinados a revolucionar o canal. Eles estão cansados ​​de serem convocados apenas durante o Halloween e querem assustar o público ao longo do ano, por isso, durante toda a programação, os personagens "malignos e assustadores" do canal se encontram para organizar uma greve e assumir o controle do Disney XD.

Além disso, de segunda a sexta-feira, às 15h e 21h, o canal preparou um programa especial para comemorar o Halloween com um episódio duplo temático das suas melhores séries de animação.

O especial 'Sabatona', todo sábado às 14h, também está cheio de terror. Os fãs poderão assistir seis episódios assustadores consecutivos de Kick Buttowski - Um Projeto de Dublê, no dia 17, Star vs. As Forças do Mal, 24, e Phineas e Ferb, em 31 de outubro. Ainda no sábado, a partir das 6h, o Disney XD apresenta episódios temáticos, especiais e filmes ao longo do dia.

Trecho do desenho 'Ducktales', exibido pelo Disney XD Foto: Disney

No sábado, 24 e no domingo, 25, a partir das 10h, o Disney Junior transmite episódios temáticos de Rocketeer, Puppy Dog Pals, Doutora Brinquedos, A Casa do Mickey Mouse, Vampirina e Princesinha Sofia.

Além disso, Nat Geo Kids apresenta filmes e especiais todos os sábados, às 18h, no Cine Kids, com filmes como Under Wraps, no dia 17, Monstros vs. Alienígenas: Abóboras Mutantes e A Noite das Cenouras Vivas, 24, e Dear Drácula, 31.

Ainda no último dia de outubro, todos os canais terão programação especial: filmes, séries e curtas temáticos para todas as idades, da manhã à noite.