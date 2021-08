Disney+ anuncia data que 'Viúva Negra' estará de graça no streaming

Scarlett Johansson protagoniza o filme 'Viúva Negra' Foto: Marvel Studios

O filme Viúva Negra, protagonizado por Scarlett Johansson, estará disponível de forma gratuita para os assinantes da Disney+ a partir do dia 25 de agosto. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 4.

Atualmente, quem quiser assistir o longa tem que pagar R$ 69,90 para utilizar o Premier Access, serviço da plataforma de streaming que permite ver filmes ainda em cartaz no cinema.

No suspense de espionagem da Marvel Studios, a personagem Natasha Romanoff confronta o lado mais sombrio da profissão quando surge uma perigosa conspiração ligada ao seu passado.

Na trama, ela precisa lidar com sua história como espiã e as relações partidas de um passado de antes de se tornar uma Vingadora. Outros nomes do elenco são: Florence Pugh, como Yelena, David Harbor, que interpreta Alexei/O Guardião Vermelho, e Rachel Weisz, que dá vida a Melina.

Viúva Negra, o primeiro filme da Fase Quatro do Universo Cinematográfico Marvel, é dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige. Confira o trailer: