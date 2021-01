Discovery Kids prepara 'especial verão divertido' em janeiro

Trecho do desenho 'The Dog And Pony Show', exibido pelo Discovery Kids Foto: Reprodução/Discovery Kids

Nessas férias de janeiro, em que a criançada está em casa e isolada, na maioria dos casos, por causa da pandemia do novo coronavírus, a Discovery Kids preparou uma programação especial de verão.

Na segunda-feira, 11, o canal vai exibir episódios inéditos da série The Dog and Pony Show, a partir das 10h.

O desenho conta a história de Dog e Pony, amigos que decidiram deixar o mundo mágico do Fiorde Colorido e se mudaram para Unicidade. Dog é um cachorro pragmático e Pony é um pônei atrapalhado. Juntos, eles aprendem a lidar com as situações que surgem no mundo humano de Unicidade e vivem uma fase de adaptação e transição pela qual também passam as crianças em idade pré-escolar.

Em meio às enrascadas, Pony tenta recorrer a seus poderes mágicos, mas eles normalmente possuem efeitos adversos em Unicidade; já Dog incentiva o amigo a encarar a realidade da nova casa.

No primeiro episódio da leva de inéditos, Pony aparece com a crina exuberante e brilhante, roubando todas as atenções das pessoas com quem encontra. Dog fica um tanto enciumado.

Discovery Kids exibirá episódios inéditos de 'The Dog and Pony Show' em janeiro Foto: Reprodução/Discovery Kids

Em janeiro, dia 18, o Discovery Kids exibirá episódios inéditos de Caçadores de Monstros. A série acompanha as peripécias de Pierce e Charlie, uma dupla de amigos adolescentes e aspirantes a heróis, e Que, uma garota fantasma que se torna amiga deles. Os três tentam desenvolver as habilidades necessárias para se tornarem verdadeiros caçadores de monstros, inspirados por um vizinho excêntrico que também é o grande mentor do trio, o Velho Helsing.

No episódio desse verão, Snorp é um monstrinho inofensivo e simpático, um verdadeiro pet para o Velho Helsing. Mas um acidente acontece e Snorp vira um gigante depois que uma poção de crescimento cai sobre ele.