Discovery Kids prepara episódios especiais em dia de Halloween

Discovery Kids prepara programação especial para a criançada no Halloween Foto: Discovery Kids

O Discovery Kids prepara uma programação especial para a criançada durante o Halloween. No sábado, 31, a partir de meio-dia, o canal trará uma seleção de animações que dão aquele friozinho na barriga, de forma divertida.

Os destaques da programação são o especial Peppa Pumkin Party, no ar às 14h22, e o episódio inédito da série Caçadores de Monstros, às 17h35.

Em Peppa Pumkin Party, a porquinha e seus amigos comemoram o Halloween juntos: primeiro, o papai traz uma abóbora bem grande para que a família esculpa uma lanterna. Depois, Peppa se fantasia de bruxinha e aprende a fazer o riso malévolo, enquanto George vira um dinossauro. Todos os amigos se reúnem para a festa na casa de Peppa e explicam as suas respectivas fantasias. Torta de abóbora e muita música embalam a turma.

Mais tarde, às 17h30, o canal exibe um episódio inédito da animação Caçadores de Monstros. A nova série é protagonizada por Pierce e Charlie, dois adolescentes aspirantes a heróis e uma garota fantasma que se torna amiga deles: os três tentam desenvolver as habilidades necessárias para se tornarem verdadeiros caçadores de monstros, inspirados pelo Velho Helsing, vizinho excêntrico que também é o grande mentor do trio. O treinamento inclui tarefas estranhas e sobrenaturais.

No episódio do Especial Halloween, Pierce está fazendo vídeos preparando suas slimes em busca de likes nas redes. Mas algo estranho acontece, a brincadeira sai de controle e a gosma toma vida, se transformando em um monstro gigantesco que pode acabar com a cidade inteira. Os adolescentes ficam presos em uma loja de conveniência, cercados pela slime monstruosa. O Velho Helsing aparece para dar conselhos, mas também é engolido pela gosma.

Completam as atrações do dia: episódios da série Sugar Skulls, às 15h56, além dos filmes Hotel Transilvânia, às 12h50, e Cachorro Vampiro, às 16h.