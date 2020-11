Discovery Home & Health estreia spin-off sobre casa e decoração produzido no Brasil Foto: Discovery Home & Health

O Discovery Home & Health estreia um spin-off nesta segunda-feira, 23, produzido no Brasil pelo canal e a Casa de Vídeo. A partir das 21h20, 24 Horas pra Redecorar: profissionais irá exibir dois episódios simultâneos inéditos.

O arquiteto e decorador Renato Mendonça segue no comando da série que retorna com uma divertida competição entre profissionais e a mesma proposta da versão original: dar vida a projetos de design de interiores inteligentes e acessíveis.

A atração foi gravada remotamente, seguindo todos os protocolos de segurança para prevenção do contágio pelo novo coronavírus e é composta por oito episódios com duração de meia hora. Em cada um deles, participam duas famílias que pretendem renovar o mesmo ambiente: sala, home office ou quarto, por exemplo.

As famílias têm outra coisa em comum: profissionais do ramo da decoração, sejam arquitetos ou designers de interiores. Eles vão criar os próprios projetos para transformar um dos ambientes, com truques de restauração que aproveitam móveis já existentes e novas cores que trazem alegria aos cômodos.

Renato será consultor nos dois projetos. Em chamadas de vídeo, ele conhece as casas, faz “visitas guiadas” e dá dicas valiosas para auxiliar os profissionais a chegarem nas melhores versões de suas ideias. Uma vez que os projetos estejam finalizados, os competidores recebem todos os materiais necessários para as obras. E é a partir da entrega desse kit que o relógio começa a correr para ambos: são apenas 24 horas para executar tudo aquilo que fora planejado.

Após ver como ficaram as duas transformações, o apresentador escolherá a casa e o profissional vencedores no episódio. Na estreia da série, Renato capitaneia o duelo entre as irmãs gêmeas Keilla e Karen. Elas são arquitetas e parceiras inseparáveis, mas nesse desafio terão de formar seus próprios times e encarar a competição.