Diretores de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ pedem aos fãs que não divulguem spoilers do filme

Joe e Anthony Russo, os diretores de 'Vingadores: Guerra Infinita', escreveram carta pedindo aos fãs que não divulguem spoilers do filme Foto: Toby Melville/Reuters

Os irmãos Joe e Anthony Russo, diretores do esperado filme Vingadores: Guerra Infinita, divulgaram uma carta aos fãs em suas redes sociais em que pedem que eles não divulguem spoilers do filme após assistí-lo, para manter as surpresas para aqueles que não conseguirem ver o longa nos dias logo após a estreia.

“Aos melhores fãs no planeta”, começa a carta. “Nós estamos prestes a embarcar na turnê de imprensa do Vingadores: Guerra Infinita. Vamos conversar com fãs do mundo inteiro mostrando só algumas cenas do filme para evitar spoilers para quem não puder ir nesses eventos”, comentaram os irmãos.

“Só vamos mostrar o filme completo na estreia mundial do filme em Los Angeles, poucos dias antes de entrar em cartaz pelo mundo todo. Todos os envolvidos na produção trabalharam duro nos últimos dois anos para manter um nível altíssimo de segredo. Poucas pessoas sabem o roteiro completo do filme”, continuaram.

“Por conta disso, pedimos que quando você assistir Guerra Infinita nos próximos meses, mantenha o mesmo nível de sigilo para que todos os fãs tenham uma experiência igual quando tiverem a oportunidade de ver o filme pela primeira vez. Não deem spoilers, não façam com os outros o que você não gostaria que fizessem com você”, terminam a carta com a hashtag #ThanosDemandsYourSilence, em alusão ao vilão do filme.

Veja abaixo a carta completa que os irmãos Russo escreveram para os fãs. Vingadores: Guerra Infinita estreia no Brasil no próximo dia 26 de abril.