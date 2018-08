Diretores de ‘Frozen’ e ‘Divertida Mente’ vão assumir comando da Disney Animation e Pixar

A Walt Disney Studios anunciou que John Docter e Jennifer Lee serão os novos diretores criativos da Disney Animation e Pixar Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A Walt Disney Studios anunciou na terça-feira, 19, os substitutos de John Lasseter como diretores criativos na Disney Animation e na Pixar: Jennifer Lee, que escreveu e dirigiu Frozen; e Pete Docter, que dirigiu Up e Divertida Mente. Os dois vão assumir os cargos no início de 2019, quando a saída de Lasseter será oficializada.

“Jennifer Lee e Pete Docter são dois dos cineastas mais talentosos que eu tive a oportunidade de trabalhar”, disse Alan Horn, presidente da Walt Disney Studios, em comunicado obtido pelo site Deadline. “Pete, a força criativa genial por trás de Up, Divertida Mente e Monstros S.A., é uma parte integral da Pixar quase desde a fundação do estúdio e um dos responsáveis pelo seu sucesso. Jenn, que trouxe sua visão inovadora para Frozen, ajudou a criar uma emocionante nova perspectiva dentro da Disney Animation”, continuou.

Lee, que foi contratada pela Pixar em 2011, se torna uma das poucas mulheres à frente de um estúdio de Hollywood e se diz honrada em ocupar o cargo. “Os grandes filmes da Disney Animation - os que eu amei quando criança e que minha filha está crescendo amando - são mágicos, atemporais e cheios de amor, é o nosso objetivo criar novas produções que continuem esse legado de 95 anos para as próximas gerações”, disse Jennifer no comunicado.

“Estou emocionado e honrado por ter sido convidado para ocupar esse cargo. Não é algo que eu encare como brincadeira: fazer filmes na Pixar é minha obsessão crônica desde o momento em que eu entrei no estúdio há 28 anos”, falou Docter, que foi um dos primeiros funcionários da Pixar após a compra do estúdio pro Steve Jobs no final dos anos 1980.

John Lasseter ocupava os dois cargos desde 2006, quando a Disney adquiriu a Pixar, e caiu em desgraça em novembro de 2017 após ex-funcionárias do estúdio o denunciarem por casos de assédio sexual. Ele tirou licença de seis meses dos seus cargos e havia anunciado sua saída em definitivo no início de junho de 2018.