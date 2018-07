Diretora divulga primeira imagem de Pedro Pascal em ‘Mulher-Maravilha 1984’

Foi divulgada a primeira foto de Pedro Pascal como um personagem ainda não revelado em 'Mulher-Maravilha 1984' Foto: Marion Curtis/Netflix

Patty Jenkins, diretora e co-roteirista do filme Mulher-Maravilha 1984, continuação do sucesso de 2017 que trouxe Gal Gadot no papel da principal heroína da DC Comics, divulgou no Twitter a primeira foto do ator chileno Pedro Pascal como um personagem ainda não revelado.

“Não consigo parar de assistir Pedro Pascal”, elogiou Patty no Twitter. Na imagem, Pascal aparece irreconhecível e fãs especulam nas redes sociais que pode ser Maxwell Lord, que nos quadrinhos é o responsável por fundar e financiar a Liga da Justiça e acaba virando um vilão ao adquirir poderes de controle da mente.

Com estreia prevista para novembro de 2019, as filmagens de Mulher-Maravilha 1984 começaram em junho e vai contar com a volta de Chris Pine no elenco, reprisando o personagem Steve Trevor, além de Kristen Wiig fazendo a vilã Cheetah. Natasha Rothwell, Ravi Patel e Gabriella Wilde também foram confirmados no filme.

Veja abaixo a foto.