Lucas Lucco conta com a ajuda de equipe de 'Malhação' para lidar com síndrome do pânico

O cantor e ator revelou sofrer com depressão e síndrome do pânico. Foto: Divulgação/Rede Globo

Desde que revelou para o público que está sofrendo de depressão e síndrome do pânico, a vida de Lucas Lucco, mudou completamente. O ator, que interpreta o personagem Uodson em Malhação, agora conta com a ajuda da equipe da novela.

O diretor da Malhação, Leonardo Nogueira, contou ao jornal Extra sobre o dia em que ficou sabendo da crise de Lucco: "Imediatamente fui para a casa do lucas dar o suporte. Conversamos muito. Liguei para o Emanuel Jacobina [autor], que compreendeu a situação. Ele ficou aproximadamente dez dias sem gravar. Na volta, o ritmo foi mais leve. Atualmente, o Lucas está ótimo e gravando igual a todos. Após o retorno, ele chegou a se sentir mal novamente, mas conversamos e ficou tudo bem. O pico da crise foi curto, o resto é manutenção".

Para justificar a ausência do personagem na trama, o autor decidiu que Uodson iria fazer uma visita a uma tia. "A gente não escolhe passar por algumas situações. O apoio que ele recebeu, todo mundo que passa por isso precisa ter. Logo depois que Lucas retornou às gravações, ele me mandou um e-mail, dizendo 'eu estou voltando e agora pode contar comigo. Esse problema já passou'", relembra Emanuel Jacobina.

Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, na última quarta-feira, 11, Lucas deu mais detalhes sobre seu problema: "As coisas foram acontecendo e quando eu me vi já estava desse jeito. Comecei a não conseguir ir aos shows, faltar as gravações da novela porque não conseguia sair de casa. Parece que ninguém te entende. Por mais que as pessoas tentem definir o que está acontecendo, é muito pior do que acham. Hoje, estou muito bem".

Ainda de acordo com o ator, ele nunca havia passado por isso antes da fama e explicou como ocorreu o cancelamento de um show em Curitiba por medo de entrar em um avião.

"Quando cheguei ao aeroporto e olhei a escada, disse que não ia entrar. Foi nesse dia que fiz o post, contei que estava tomando medicação e falei a verdade. Sonhei que o meu avô tinha morrido. Nunca chorei tanto na vida. Fui para o hospital várias vezes", finalizou.