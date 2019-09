Diretor de 'The Big Bang Theory' cogita volta do seriado: 'há muito o que explorar'

Elenco de 'The Big Bang Theory'. Foto: Instagram/@bigbangtheory_cbs

The Big Bang Theory terminou no fim de maio deste ano após 12 temporadas e 279 episódios. Entretanto, o que parecia ser um término agora pode ser precedente para um novo começo.

É o que afirmou o diretor da série, Mark Cendrowski, em entrevista à Forbes na última segunda-feira, 2. Ele revelou que pretende dar sequência para as histórias dos personagens.

"Seria apenas uma continuação. Há muito o que explorar com suas vidas e personagens seguindo em frente. Dito isso, a série é por si só o motivo para voltar", acredita.

Cendrowski, no entanto, acalmou o ânimo dos fãs dizendo que o retorno dependeria também de outros fatores. "Se em cinco anos o criador da série, Chuck Lorre, decidir trazer de volta alguns personagens e tentar algo novamente, eu amaria estar envolvido", disse.

O diretor comparou ainda o sucesso da sitcom com o de Friends. "Vendo a popularidade de Friends, 20 anos depois, acho que o mesmo acontecerá com The Big Bang Theory, porque os sinais provam", analisou. "Eu viajo pelo mundo e me vi conversando com pessoas da China sobre isso. Estavam em um trem na Noruega e conversei com pessoas do Egito que adoraram a obra. O seriado está alcançando públicos dos quais eu nem sabia", completou.