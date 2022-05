Diretor de 'Stranger Things' comenta teorias sobre sexualidade de Will

Noah Schnapp interpreta Will Byers na série 'Stranger Things'. Foto: Atsushi Nishijima/Netflix

Shawn Levy, diretor e produtor executivo de Stranger Things, comentou teorias sobre a possibilidade do personagem Will, interpretado por Noah Schnapp, ser da comunidade LGBTQ+.

As especulações ganharam força na 3ª temporada após Mike (Finn Wolfhard), em uma discussão, falar para Will: "Não é minha culpa você não gostar de garotas."

À revista Entertainment Weekly, o diretor disse que essa fala em questão tem a ver com puberdade. " Não é específico para orientação sexual ou qualquer coisa."

No entanto, ele admitiu que, desde então, perguntas surgiram. Na 4ª temporada, algumas cenas alimentaram as teorias dos fãs de que Will seria gay e teria uma paixão por Mike.

"Sem entrar em onde vamos mais tarde na 4ª temporada [Volume II], acho que vou apenas dizer que não há muitos acidentes em Stranger Things", pontuou Shawn.

"Há intenção e estratégias claras, e um planejamento real dado a cada personagem. Então, se você saiu do Volume I sentindo aquelas migalhas de enredo e personagem, provavelmente não foi por acaso", completou.