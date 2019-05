Diretor de 'Star Wars' diz que 'A Ascensão de Skywalker' terá cenas de Carrie Fisher

Carrie Fisher em cena do filme 'Star Wars: Os Últimos Jedi'. Foto: LucasFilm/Divulgação

Carrie Fisher, atriz que ficou mundialmente conhecida pelo papel da princesa Leia na saga Star Wars, irá aparecer em algumas cenas do novo filme Star Wars: A Ascensão de Skywalker. A atriz morreu em dezembro de 2016, aos 60 anos, e sua última participação na saga havia sido em Star Wars: Os Últimos Jedi, lançado no fim de 2017.

Em entrevista à revista Vanity Fair, o diretor, co-roteirista e produtor J. J. Abrams disse que alterou algumas cenas que já haviam sido gravadas para o filme O Despertar da Força, de 2015. "É difícil até mesmo falar sobre isso sem parecer que estou sendo um tipo de bobão espiritual cósmico, mas parecia que de repente havíamos encontrado a resposta impossível para a pergunta impossível", disse. A partir dessas cenas, Abrams começou a encaixar os diálogos gravados por Carrie no contexto do novo filme.

Billie Lourd, filha de Carrie, também participa da saga e contracena com as imagens da mãe: "Existem momentos no filme que Carrie está lá. E eu sinto que há um elemento misterioso, espiritual, clássico da Carrie, que fez as coisas acontecerem desta maneira, porque de algum jeito, funcionou. E eu nunca pensei que funcionaria."

Após quatro décadas de sucesso, a saga Star Wars chega ao fim em 19 de dezembro deste ano com o lançamento do 9º episódio, A Ascensão de Skywalker.