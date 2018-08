Diretor de ‘Pantera Negra’ faria um spin-off com as mulheres do filme

Atriz Danai Gurira como Okoye Foto: Reprodução de 'Pantera Negra' (2018)/Marvel

O filme Pantera Negra já arrecadou mais de R$ 4,6 bilhões em bilheteria mundialmente e entrou para a história por seu elenco principal majoritariamente negro. Além da representatividade étnica, o diretor Ryan Coogler explicou que sua equipe também procurou dar mais destaque para o elenco feminino.

Questionado se as personagens mulheres do filme eram tão importantes quanto os homens, ele falou que elas poderiam ser consideradas mais relevantes do que eles. Para ilustrar sua opinião, ressaltou uma parte da produção em que o personagem principal ficou de lado na história.

“Nessa parte, você tem a sensação de que está assistindo a algo fresco e novo. É muito bom ver todas essas atrizes que poderiam facilmente protagonizar seus próprios filmes”, disse Ryan durante uma entrevista no Festival de Cannes nesta terça-feira, 8.

Após exaltar as atrizes do filme, entre as quais estão Lupita Nyong’o, Danai Gurira e Letitia Wright, o diretor foi questionado se faria um spin-off sobre os personagens dessas atrizes. Spin-off é um filme paralelo derivado a partir da história principal. “Cara, eu adoraria fazer caso a oportunidade surgisse. Isso foi feito nos quadrinhos”, respondeu.

O diretor ainda falou que o elenco majoritariamente negro levantou dúvidas quanto à capacidade do filme de entusiasmar espectadores ao redor do globo: “Eu me questionava: por que não podíamos ter um filme com mais negros? Pessoas diziam que o filme talvez não fizesse sucesso fora dos Estados Unidos, mas a questão é que nós não tínhamos certeza disso e foi ótimo contar com parceiros na Marvel e na Disney que se entusiasmaram com a ideia”.