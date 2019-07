Diretor de 'O Rei Leão' revela única cena real do filme; confira

'O Rei Leão' é tão realista que, se ele não falasse, poderia passar por documentário Foto: DISNEY ENTERPRISES, INC.

O diretor de O Rei Leão, Jon Favreau, divulgou na última sexta-feira, 26, a única cena real do filme. Feita na África, a fotografia aparece na cena inicial do live-action, durante a canção Circle of Life.

"Esta é a única cena real em O Rei Leão. Há 1.490 cenas renderizadas criadas por animadores e artistas de efeitos visuais. Eu 'escorreguei' um único plano que nós realmente fotografamos na África para ver se alguém perceberia. É a primeira cena do filme que começa com Circle of Life", escreveu Favreau em sua rede social.

O novo O Rei Leão estreou na quinta-feira, 18, e levou mais de 3,6 milhões de pessoas aos cinemas nos cinco primeiros dias de exibição. A releitura do clássico de 1994 arrecadou R$ 67,9 milhões nesse período.