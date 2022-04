Diretor de 'Morbius' se manifesta após críticas ao novo longa da Marvel

Cena do filme 'Morbius', dirigido por Daniel Espinosa e protagonizado por Jared Leto, que estreou na última quinta-feira, 31. Foto: Sony Pictures

O diretor de Morbius, novo filme da Marvel estrelado por Jared Leto, que estreou na última quinta-feira, 31, tem dividido a opinião de críticos especializados. Ao portal Insider, o diretor do longa, Daniel Espinosa​ falou sobre como costuma receber as avaliações a respeito do seu trabalho e como enxerga suas obras.

"Eu tenho muito ódio por mim mesmo, então eu tenho muitas críticas ao meu próprio trabalho. Estou sempre tentando me concentrar em ser melhor. Mas também tenho orgulho do que faço. Há partes em todos os meus filmes das quais eu realmente me orgulho", afirmou o cineasta à publicação.

O site Rotten Tomatoes, que reúne avaliações da imprensa especializada e do público em geral dos Estados Unidos, reprovou o filme com 83% de críticas negativas. Ainda ao Insider, Espinosa revelou estar acostumado com opiniões divergentes sobre seus filmes e deu como um exemplo um episódio que ocorreu no início da sua carreira.

"Quando fiz meu primeiro longa, era um pequeno filme chamado Babylon Disease. Lembro-me de um dia ir para casa no metrô e tomar alguns drinques, então estava um pouco bêbado. Alguém me cutucou no trem e disse: 'Eu tenho que te dizer o que há de errado com a segunda cena do seu filme', e eu fique tipo, 'Bem, tudo bem'", contou Espinosa.