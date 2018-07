Diretor de fotografia pode ter revelado o nome do próximo 'Vingadores'

O diretor de fotografia do novo filme dos 'Vingadores' pode ter revelado sem querer o nome da produção Foto: Cena do filme 'Vingadores: Guerra Infinita'/Marvel Studios

Vingadores: Guerra Infinita teve sua estreia mundial em abril de 2018 e os fatos mostrados na produção causaram uma mudança profunda no universo cinematográfico da Marvel. O filme terminou de uma maneira que deixou os fãs chocados e ansiosos para a sequência, que vai estrear em maio de 2019.

Quando os filmes foram originalmente anunciados, em 2014, seriam chamados de Vingadores: Guerra Infinita partes um e dois, mas isso acabou mudando no decorrer da produção e só o primeiro ficou com esse nome. Os fãs esperavam que o nome da sequência fosse revelado no fim do filme, o que não ocorreu.

Agora, o diretor de fotografia Trent Opaloch pode ter revelado sem querer o nome da sequência em seu portfólio online. Fãs descobriram o nome Avengers: End Game (Vingadores: Fim de Jogo, em tradução livre) e logo começaram a reverberar a informação nas redes sociais como Reddit e Twitter. O nome sumiu do site de Opaloch horas depois, o que aumentou os rumores que esse é o título real do filme.

Se confirmado, o nome faz alusão a uma fala do personagem Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) em Guerra Infinita, onde em certo ponto do filme ele fala para Tony Stark (Robert Downey Jr.) que a luta contra o vilão Thanos "se aproximava do final do jogo". O título também confirmaria os rumores de que o ciclo do universo cinematográfico da Marvel, que começou em 2008, irá se encerrar com o filme.