Diretor de episódio de 'Black Mirror' planeja fazer um spin-off

Cena de 'Black Mirror' Foto: Reprodução de 'Black Mirror' (2017) / Netflix

Se você é fã de Black Mirror e gostou do primeiro episódio da nova temporada, pode se animar com a possibilidade de uma continuação em formato de série sobre ela. Ao menos é o que espera o seu diretor.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, o diretor do episódio, Toby Haynes, falou sobre a ideia de criar um spin-off sobre a história espacial USS Callister, inspirada em Jornada nas Estrelas, série que fez muito sucesso em décadas passadas.

"Eu estava falando com Louise Sutton, que produziu isso e Metalhead [outro capítulo desta temporada], e ela trouxe a brilhante ideia de fazer um spin-off para uma série de TV. Eu adoraria ver uma série do USS Callister - é provavelmente um dos melhores pilotos de um seriado especial de todos os tempos. E eu o fiz! Então estou interessado em vê-lo como uma série de TV".

ATENÇÃO! O trecho abaixo traz spoilers

O episódio que inaugura a 4ª temporada de Black Mirror traz a história de Daly, programador e criador de um jogo de vídeogame em realidade virtual. Porém, ele guarda para si uma versão do jogo em que, através do DNA, consegue colocar versões conscientes de seus colegas de trabalho no jogo - onde ele é praticamente um deus e pode se 'vingar' do que ocorre no mundo real.

Os personagens do jogo decidem então se rebelar e entram em contato com o mundo exterior (real) para contornar a situação. Tudo, é claro, ambientado em cenários e situações muito semelhantes aos presentes em Star Trek.

Confira o trailer do episódio: