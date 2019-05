Diretor de arte de 'Game of Thrones' minimiza copo de café em episódio

Copo de café da rede Starbucks aparece em episódio de 'Game of Thrones' Foto: Reprodução HBO

O copo de café que foi esquecido em uma cena de Game of Thrones no último episódio ainda rendeu comentários. Depois de os fãs fazerem piada com o fato, o diretor de arte da série, a HBO e a própria rede Starbucks se manifestaram sobre o ocorrido.

Em e-mail enviado à revista Variety nesta segunda-feira, 6, Hauke Richter, que dirigiu a arte de GoT entre as temporadas quatro e oito, disse que ainda não tinha visto o episódio em questão.

Porém, ele observou que não é incomum que esses elementos equivocados acabem, de forma errada, no corte final de programas de televisão e filmes.

"As coisas podem ser esquecidas no set", escreveu Richter. Ele disse que o erro do copo de café foi "tão fora de proporção [porque] isso não aconteceu com Thrones até agora".

Na quarta temporada, imagens de Game of Thrones que mostraram Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) segurando um copo de café viralizou em 2014. Mas, na verdade, eram cenas de bastidores e não apareceram na série.

No Twitter, a HBO fez piada com o copo de café esquecido. "Notícias de Winterfell. O café que apareceu no episódio foi um erro. Darnerys pediu um chá de ervas", escreveu o canal no Twitter ao publicar um GIF.

News from Winterfell. The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) 6 de maio de 2019

Já a rede Starbucks disse que "para ser sincera, estamos surpresos que ela [Daenerys] não pediu um drink de dragão".