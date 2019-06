Diretor confirma que Robert Pattinson será Batman no próximo filme

O ator Robert Pattinson na premiere do filme 'High Life', no Canadá, em setembro de 2018. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

O diretor Matt Reeves, que irá trabalhar no novo filme do Batman, confirmou que o ator Robert Pattinson irá interpretar o personagem. A revelação foi feita em seu perfil no Twitter na madrugada desta segunda-feira, 3.

O ator Ben Affleck interpretou o super-herói da DC Comics nas últimas produções, mas passou o bastão para um novo ator em janeiro deste ano. Em fevereiro, surgiram os rumores de que Pattinson estava sendo cotado para o papel, o que inclusive motivou fãs a criarem uma petição contra a escolha. "Não cometam o erro Batfleck de novo. Pelo amor de tudo o que é sagrado, pare de destruir o Universo DC", diz a descrição de um dos abaixo-assinados.

O novo filme será intitulado The Batman e está programado para estrear no dia 25 de junho de 2021.