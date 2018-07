Dira Paes e ex-BBB Emilly debatem banalização do 'Eu te amo'

Emilly foi finalista junto com Vivian e Ieda Foto: Paulo Belote/Globo

Durante o Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta sexta-feira, 9, ao conversarem sobre convívio familiar, as gêmeas Mayla e Emilly, do BBB 17, comentaram de seu bom relacionamento e da forma como estão sempre juntas.

"A gente fala todo dia que se ama, entre a família toda. Até em ligação, quando falava com pai, com mãe, quando desligava sem falar 'Te amo', a gente ligava de novo. Sempre. Todos os dias", disse Emilly.

A atriz Dira Paes, porém, não concordou muito com a eficácia de tal atitude, e expôs sua opinião: "Eu acho que o 'Te amo' nessa geração ficou mais palatável. Ele sai mais fácil, porque a gente escreve muito mais. Numa geração anterior, o "Eu te amo" era mais valorizado. Não era um 'Bom Dia', um 'Tchau', um 'Boa tarde'. Acho lindo, mas a gente tem que ter muito cuidado para [não banalizar] o 'Eu te amo'".