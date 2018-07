Diálogo de 'Malhação' é criticado por sugerir que personagem ficará menos atraente se engordar

Foto: Reprodução/Globo

Um diálogo que foi ao ar na última quarta-feira, 8, na série adolescente Malhação, foi bastante criticado na internet por insinuar que a personagem Joana ficaria menos atraente para os homens caso engordasse.

Leia também: Estagiário faz posts machistas no Facebook e é demitido

A conversa foi entre Joana e Giovane, que discutiram porque ele estava com ciúme depois de a namorada fazer um ensaio de fotos de biquíni. Eles conversaram e conseguiram se acertar. Joana ficou mais animada e convidou o garoto para comer um churros.

Giovane, então, pergunta: "Depois do prato que você bateu?", e a garota promete que não vai contar nada para seu preparador físico. Ainda contrariado, o personagem de Ricardo Viana diz o seguinte: "Promete que você vai ficar bem gorda para os caras pararem de chegar em você?"

Quando parece que a novela vai colocar em discussão um relacionamento abusivo, ela responde: "Gorda? Para você me largar? Nada disso!" Depois de Giovane dizer que gosta dela "de qualquer jeito", os dois fazem as pazes e fica tudo bem. Assista aqui à cena completa.

A assessoria de imprensa da emissora informou que a cena faz parte do comportamento ciumento que Giovane vem desenvolvendo nos últimos capítulos e que ajuda a 'estremecer' o relacionamento do casal. Ainda segundo a assessoria, a trama incluiu a personagem Martinha, que estava acima do peso mas era muito bem-resolvida.

Leia alguns comentários sobre a cena:

Casal: Ele: vc podia ficar gorda p nenhum homem te olhar Ela: gorda? p vc me largar?#Malhação trabalhando autoestima do público adolescente — Mariana Bueno =) (@maribueno1) February 8, 2017

Parabéns, Malhação! Pleno 2017 e uma cena gordofóbica nesse nível. Realmente, neh? Mulher gorda ñ pode ser atraente... — La la Loser (@profritalina) February 8, 2017

meu deus o cara na malhação acabou de dizer pra namorada ficar gorda, assim nenhum cara ia dar em cima dela MEU DEUS — alice (@aliceeewe) February 8, 2017

Achei bem podre msm a cena do Giovane pedindo pra pra Joana ficar gorda pra nenhum homem olhar pra ela.Jacobina b escroto no texto #Malhação — Harizza Dharma (@Harizza) February 9, 2017

#malhação tem muita gorda gostosa por aí!!!! Mulher segura não precisa ser magra ou gorda. Precisa é ser MULHER... — Michelle (@mi_micch) February 9, 2017

Em Malhação: Ele: Vc podia ficar gorda p nenhum homem te olhar. Ela: Gorda? Pra vc me largar? Péssimo diálogo Demite o roteirista parte 2 — Hyasmin (@misshyasmin) February 9, 2017