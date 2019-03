Dia Internacional da Mulher: saiba quais canais de televisão terão programação especial

Canais de televisão preparam programação especial para o mês da mulher. Foto: Globo/Ellen Soares

O Dia Internacional da Mulher é celebrado em 8 de março, data em que milhões de mulheres são homenageadas ao redor do mundo por suas conquistas sociais, políticas e econômicas.

Para comemorar a data, canais de televisão prepararam programações especiais focadas na força e no empoderamento feminino, em que mulheres se destacam como protagonistas em busca de respeito e igualdade.

Confira o que será exibido em cada canal:

OFF

Na sexta-feira, 8, o Canal OFF exibe uma programação de 12 horas com mulheres superando limites em seus esportes. Dentro do especial, às 20h tem a exibição inédita do documentário Chicks on Board, que conta a história de cinco mulheres completamente diferentes que vivem em lugares distintos e lutam como guerreiras pelos seus sonhos. Em seguida, às 22h, estreiam dois episódios da série original Contos da Mulher Aventureira, que traz histórias inspiradoras de dez brasileiras que representam o arquétipo da mulher aventureira e que possuem em comum o amor pelos esportes e a determinação de superarem seus medos e seguirem seus sonhos.

LIFETIME

Em formato de cápsulas com cinco minutos de duração, a série O Álbum das Mulheres Incríveis estreia no LIFETIME no dia 4 de março. Em 16 episódios, a produção apresenta mulheres que marcaram a história ou que estão deixando um legado importante no mundo.

Personagens como Amelia Earhart, Cleópatra, Malala Yousafzai, Frida Khalo, Maya Angelou, J.K. Rowling, Beyoncé e a jogadora Marta, entre outras, são apresentadas de forma teatral e divertida, com informações sobre suas vidas antes e depois da fama. O objetivo da série é inspirar mulheres reais, por meio das histórias de figuras femininas poderosas de todas as épocas e de diferentes áreas de atuação, como arte, ciência, política.

MULTISHOW

No Dia Internacional da Mulher, o TVZ fará um especial totalmente dedicado às mulheres que, através da música, quebram barreiras e ultrapassam preconceitos. A exibição ocorre a partir das 19h de sexta-feira, 8, e contará com clipes de artistas como Iza, Karol Conká, Beyoncé e Preta Gil.

RÁDIO BANDEIRANTES

A Rádio Bandeirantes promove um encontro com três influenciadoras digitais nesta sexta-feira, 8, para discutir os principais temas do universo feminino. Estarão presentes a jornalista Carol Sandler, fundadora do canal Finanças Femininas e autora do livro Detox das Compras; a youtuber Dora Figueiredo, que discute sexualidade e amor próprio de uma forma bem diferente; e Nívea Salgado, do Mil Dicas da Mãe, que trata de maternidade e empreendedorismo. Com mediação da jornalista Ana Nery, o especial será apresentado a partir das 9h no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no YouTube. Ao longo do dia, os melhores momentos serão exibidos em outros programas.

GNT

Em comemoração ao mês da mulher, o GNT estreou a série documental #OFuturoÉFeminino, em que as jornalistas Claudia Alves, Fernanda Prestes e Bárbara Bárcia fazem um registro histórico das lutas feministas em diferentes lugares do mundo. Elas entrevistam, ao longo de cinco episódios, mulheres ativistas na Islândia, no Paquistão e no Brasil para investigar o lugar ocupado por elas nessas sociedades. Os países foram escolhidos com base no ranking de igualdade de gênero divulgado pelo Fórum Econômico Mundial.

O feminismo é chave principal do processo de luta pela igualdade de gênero e tema central da série. As jornalistas investigam como é ser mulher no mundo e a importância de se falar sobre feminicídio, casamento infantil, diferença salarial, abuso sexual, entre outros assuntos urgentes.

GLOBO

A partir do dia 8 de março, a Globo exibe, nos intervalos da programação, a campanha feita em parceria com a ONU Mulheres e o Fundo Elas, parte da plataforma Tudo Começa pelo Respeito. O filme tem o objetivo de ampliar a discussão sobre os direitos das mulheres e a luta por um país que não apenas tolere, mas entenda as diferenças.

Em conteúdo gerado pela plataforma REP – Repercutindo Histórias, criada para compartilhar histórias inspiradoras e dar visibilidade a assuntos de interesse social, mulheres ativistas dão depoimentos mobilizadores. Entre os nomes que contam suas histórias em vídeos que serão publicados, nesta sexta-feira, 8, nas redes sociais da Globo, estão Barbara Penna, sobrevivente de uma tentativa de homicídio, a filósofa Djamila Ribeiro e a jornalista Débora Thomé, fundadora do bloco de carnaval Mulheres Rodadas. Elas falam sobre violência doméstica, desigualdade em políticas públicas e liberdade da mulher.

A temática também embala o Altas Horas deste sábado, 9. Serginho Groisman recebe convidadas de diferentes perfis, conscientes da importância da voz feminina na sociedade: a atriz Camila Pitanga, a nadadora Joanna Maranhão e as cantoras Maria Rita, Valesca Popozuda e Maiara & Maraisa.

Uma reunião de talentos femininos deu origem à nova série do Fantástico, que estreia no domingo, 10. Mulheres Fantásticas mistura linguagem documental e animação para contar a história de mulheres que 'ousaram' entrar em territórios considerados masculinos, conquistaram seu espaço e mudaram a história, abrindo um novo caminho para as novas gerações.

Escrita, roteirizada, ilustrada, animada, produzida e editada por um time feminino, a série de seis capítulos terá como narradoras Fernanda Gentil, Tais Araújo, Iza, Fernanda Torres, Vera Holtz e Glória Pires. Na sequência, uma matéria jornalística faz a conexão entre a personagem apresentada e a atualidade. Na estreia, Tais Araújo narra a história da paquistanesa Malala Yousafzai, mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz e ativista defensora da educação de mulheres e meninas.