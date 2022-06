Dia dos Namorados: Relembre casais que interpretaram pares românticos e continuam juntos

Natalia Dyer e Charlie Heaton, Rita Wilson e Tom Hanks e Bianca Bin e Sérgio Guizé são alguns dos casais que já viveram pares românticos na ficção. Foto: Kyle Grillot/REUTERS, Ringo Chiu/REUTERS e Raquel Cunha

O amor está no ar, mas será que também pode estar nos bastidores? Apesar de a maioria das séries, filmes e novelas trazerem atores que limitam a química apenas para as telas, alguns casais queridos da vida real encontraram o amor vivendo pares românticos na ficção.

De Zendaya e Tom Holland a Rita Wilson e Tom Hanks, passando por Adriana Esteves e Vladimir Brichta e Lázaro Ramos e Taís Araújo, muitas personalidades nacionais e internacionais engataram romances que continuam fortes.

Para entrar no clima de Dia dos Namorados, comemorado no Brasil neste domingo, 12, o Estadão selecionou dez casais de atores e atrizes que interpretaram pares românticos e permanecem juntos até hoje.

Confira:

Zendaya e Tom Holland

Um dos casais mais queridinhos do universo cinematográfico, Zendaya e Tom Holland se conheceram durante as gravações de Homem-Aranha: De Volta Ao Lar, de 2017, quando a atriz começou a interpretar Michelle Jones e o ator, o herói da sequência de filmes.

O relacionamento foi confirmado em 2021, quando os dois foram vistos se beijando em Los Angeles. Desde o acontecimento, eles se mantêm discretos em demonstrações de afeto.

Natalia Dyer e Charlie Heaton

O casal do Mundo Invertido se conheceu durante a primeira temporada de Stranger Things e, seis anos depois, continua junto. Eles interpretam os personagens Nancy Wheeler e Jonathan Byers na série.

Segundo a edição norte-americana da revista Elle, que traçou uma linha cronológica do relacionamento, os boatos de que Natalia e Charlie estariam vivendo um romance começaram em setembro de 2016, quando os dois começaram a publicar fotos um do outro no Instagram.

Pouco mais de um ano depois, os atores confirmaram o namoro quando foram vistos andando de mãos dadas. Hoje, eles sempre aparecem em premières e eventos e, até mesmo, dão entrevistas sobre Stranger Things juntos.

Rita Wilson e Tom Hanks

O casal hollywoodiano se casou há 34 anos, mas está junto desde 1985, quando viveu um par romântico no filme Voluntários da Fuzarca.

De acordo com a linha cronológica do relacionamento feita pela revista People, porém, os dois se conheceram em 1981, durante as gravações da sitcom Bosom Buddies.

Rita e Hanks oficializaram o matrimônio em abril de 1988 e tiveram o primeiro filho, o rapper Chester "Chet" Hanks, em 1990. Em 1995, Rita deu à luz o segundo filho do casal, Truman Theodore Hanks.

Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr

Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr ficaram conhecidos por terem interpretado o casal Fred e Daphne no live-action de Scooby-Doo, em 2002. Na época, porém, os dois já estavam juntos e, inclusive, já tinham até oficializado o matrimônio.

Os atores se conheceram em 1997 durante as gravações de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e se tornaram amigos. "Nós conversávamos sobre a vida e coisas assim, e tínhamos filosofias diferentes sobre quase tudo", contou Prinze em uma entrevista à revista norte-americana Us Weekly em 2020.

Foi em janeiro de 2000, após um jantar a sós "acidental", que os dois começaram a se envolver. "Nós deveríamos jantar com uma amiga nossa, mas ela não pegou o avião. Tivemos muitos jantares antes e por algum motivo, parecia diferente naquela noite", disse o ator.

Mila Kunis e Ashton Kutcher

Mila Kunis e Ashton Kutcher se conheceram ao "retornarem" à década de 1970. Os atores interpretaram o casal Jackie e Kelso na sitcom That 70's Show, em 1998.

Segundo a revista norte-americana Glamour, Mila tinha 14 anos na época e deu o seu primeiro beijo em Ashton durante a gravação de uma cena.

O casal apenas engatou um romance em 2012, e se casou em 2015. Os dois são muito abertos sobre o relacionamento e o ator sempre publica fotos da mulher no perfil do Instagram.

Recentemente, eles fizeram uma campanha juntos para arrecadar US$ 30 milhões e ajudar as vítimas envolvidas no conflito que acontece na Ucrânia.

Adriana Esteves e Vladimir Brichta

Adriana Esteves e Vladimir Brichta se conheceram na novela 'Coração de Estudante', de 2002. Foto: Felipe Panfili

Adriana Esteves e Vladimir Brichta se conheceram quando interpretaram o casal Amelinha e Nélio na novela Coração de Estudante, da TV Globo, de 2002.

Porém, foi apenas em 2003, quando viveram o par Lola e Enrico em Kubanacan que eles engataram um romance. Adriana é mãe de Felipe e Brichta é pai de Agnes, frutos de outros relacionamentos, mas os dois são pais de Vicente.

Taís Araújo e Lázaro Ramos

Apesar de não terem se conhecido enquanto interpretavam um par, um dos casais mais lembrados da dramaturgia brasileira possui um verdadeiro portfólio de trabalhos em conjunto.

Lázaro conheceu Taís nos Estúdios Globo, enquanto a atriz gravava a novela Da Cor do Pecado, em 2004. Em 2005, eles se casaram e, em 2006, atuaram pela primeira vez juntos em Cobras & Lagartos.

Os dois já interpretaram casais na série Mister Brau, de 2015, e em Amor e Sorte, de 2020. Atualmente, Taís está em cartaz nos cinemas com o filme Medida Provisória, dirigido pelo marido.

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se conheceram e começaram a namorar durante a novela O Rebu, de 2014. Sophie interpretava Duda e Daniel, Bruno.

Em 2017, os dois voltaram a trabalhar juntos e a fazer um par romântico na série Os Dias Eram Assim. Eles são pais de Otto, de 4 anos.

Bianca Bin e Sérgio Guizé

Bianca Bin conheceu Sérgio Guizé durante as gravações da novela Êta Mundo Bom, de 2016. Bianca interpretava a governanta Maria e Sérgio, o protagonista Candinho.

Só em 2018, quando a atriz viveu Clara e o ator viveu Gael em O Outro Lado do Paraíso, que os dois engataram um romance.

Em memória: Glória Menezes e Tarcísio Meira

Glória Menezes e Tarcísio Meira se casaram em 1962. Foto: Eduardo Nicolau/Estadão

A trajetória de Tarcísio Meira e de Glória Menezes acompanha a história da TV brasileira. O casal se conheceu no teatro e, em 1961, atuou junto pela primeira vez no Grande Teatro Tupi.

Eles sempre viveram casais marcantes nas telenovelas, como em 2-5499 Ocupado, primeira novela diária da televisão brasileira, produzida pela TV Excelsior, e em A Favorita, de 2008.

Os dois se casaram em 1962 e permaneceram juntos até a morte de Tarcísio, vítima da covid-19 no ano passado.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais