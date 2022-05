Dia do Orgulho Nerd: 10 filmes para assistir e comemorar a data

O Dia do Orgulho Nerd homenageia a estreia de 'Star Wars' nos cinemas, em 25 de maio de 1977. Foto: Lucasfilm

O Dia do Orgulho Nerd ou Geek é comemorado nesta quarta-feira, 25, e o motivo para a escolha da data é simples: foi no dia 25 de maio de 1977 que o primeiro filme da saga Star Wars estreava nos cinemas. A obra de ficção científica é uma mais famosas e representativas dentro do imaginário nerd.

Conhecida também como o Dia da Toalha, a data foi escolhida pelos fãs do escritor Douglas Adams para homenageá-lo. O autor de O Guia do Mochileiro das Galáxias, uma das obras mais conhecidas da literatura geek, escreveu que a toalha é um dos itens essenciais para passar por momentos difíceis e o objeto se tornou um símbolo da cultura nerd.

Para comemorar a data, separamos dez filmes indispensáveis para assistir. Se você é um nerd de carteirinha, provavelmente já viu todos, mas relembrar um clássico é sempre bom. Se ainda é está começando a explorar esse universo, confira algumas opções para se inspirar:

Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança

A saga responsável pela escolha da data não poderia ficar de fora da lista. Esse é o primeiro longa-metragem de Star Wars que chegou aos cinemas no dia 25 de maio. Criada por George Lucas, o cinema nunca mais foi o mesmo desde a clássica batalha entre o bem e o mal. Na história, Luke Skywalker, Han Solo e Obi-Wan Kenobi tentam libertar a Princesa Leia das forças de Darth Vader. Disponível no Disney+.

O Guia do Mochileiro das Galáxias

A adaptação dos livros de Douglas Adams também não poderia ficar de fora. A produção conta a história de Arthur Dent minutos antes do planeta Terra ser destruído. O terráqueo é salvo pelo ET Ford Prefect e vive aventuras intergalácticas. Disponível no NOW Online.

De Volta Para O Futuro

O clássico dos anos 1980 conta a história do jovem Marty McFly e do cientista Doc Brown, que constrói uma máquina do tempo a partir de um carro, o DeLorean DMC-12. A produção mistura humor e aventura e fez muito sucesso na época do lançamento (1985) pela temática de viajar no tempo. Disponínel no Star+ e no Prime Video.

Matrix

Outro marco da ficção científica, Matrix é cheio de efeito especiais inovadores para a época de lançamento — final dos anos 1990 e começo de 2000 — e fala sobre a natureza humana, a interação com a tecnologia e os limites da realidade. O protagonista Neo é interpretado por Keanu Reeves. Disponível na HBO Max e na Apple TV+.

Os Goonies

Apesar de não ser um filme de ficção científica, é um clássico que marcou a infância de gerações. Também da década de 1990, o longa foi produzido por Steven Spielberg e conta a história de um grupo de amigos que tenta encontrar um tesouro e salvar suas casas da demolição. Disponível na HBO Max e na Apple TV+.

Os Caça-Fantasmas

Mais um clássico da década de 1980, o longa conta a história de um grupo de especialista em aparições sobrenaturais e mistura comédia, fantasmas e ficção científica. A produção foi pioneira, pois desde o início pensou em produtos derivados e sequências do filme — e obteve sucesso. Disponível no Star+ e na Apple TV+.

Blade Runner

Lançado no Brasil como Blade Runner, O Caçador de Androides, o filme também é uma ficção científica que obteve sucesso com sequências e produtos derivados, além de ter ganhado prêmios importantes da indústria cinematográfica. O longa conta a história de um ex-policial que caça 'replicantes' [clones humanos] que estão ilegalmente na Terra. Disponível na HBO Max e na Apple TV+.

Alien

O filme é uma referência clássica de ficção cientítica de terror. Dirigido por Ridley Scott, o longa introduziu a primeira heroína em uma franquia de ação e a personagem Tenente Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, se tornou uma forte figura feminina do cinema. Disponível no Star+.

2001: Uma Odisséia no Espaço

Dirigido por Stanley Kubrick, o clássico é uma adaptação de um conto do renomado autor de ficção científica, Arthur C. Clarke. O longa venceu o Oscar de Melhores Efeitos Visuais, em 1969, e aborda temas como o existencialismo, a vida extraterreste e as consequências da tecnologia para a humanidade. Disponível na HBO Max e na Apple TV+.

O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel

Um dos grandes clássicos da literatura inglesa, escrito por J.R.R. Tolkien, foi publicado pela primeira vez em 1954, mas ganhou o primeiro filme apenas em 2001. Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel é o primeiro longa da trilogia que conquistou o mundo e se passa na fictícia Terra Média. A produção acompanha o jovem hobbit Frodo Bolseiro na missão de destruir o poderoso 'Um Anel'. Disponível na HBO Max e na Apple TV+.