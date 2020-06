Dia do Orgulho LGBTQIA+: National Geographic exibe programação especial em homenagem à data

Neste Dia do Orgulho LGBTQIA+, Nat Geo transmite séries e documentários com a temática Foto: Unsplash

Neste domingo, 28 de junho, Dia do Orgulho LGBTQIA+, o canal Nat Geo transmite séries e documentários originais que abordam o dia a dia da população homossexual em diversos países do mundo, a luta dos ativistas e as questões de gênero na sociedade.

O Dia do Orgulho LGBTQIA+ foi criado em 1969 em homenagem a revolta de Stonewall contra repressão policial, nos Estados Unidos. A partir da ocasião e após muita perseguição contra homossexuais, a parada do orgulho ocorre todos os anos em junho, em diversos países do planeta.

Para fortalecer este dia e gerar ainda mais consciência e conhecimento sobre o tema, o canal National Geographic apresenta uma programação especial que revela os desafios enfrentados pela população LGBTQIA+ no mundo afora, a luta dos ativistas e debate as questões de gênero.

Programação:

Explorer, às 14h05

O Explorer te leva para a Índia para um raro olhar sob a comunidade gay da nação. O correspondente da National Geographic Dan Savage descobre como homens gays estão vivendo suas vidas apesar das leis indianas contra homossexualidade.

Explorer Investigation: Intolerância LGBTI+, às 14h50

Wellington Amorim explora os crimes de ódio contra o coletivo LGBTQIA+ no Brasil e conhece as histórias das vítimas, mas também a luta dos ativistas.

O Que Nos Define?, às 15h35

Katie Couric viaja pelos Estados Unidos para se encontrar com cientistas, cirurgiões e especialistas para responder questões sobre identidade de gênero. Ela conversa com pessoas comuns que têm seus corpos e suas vidas na linha de frente de um mundo que está mudando rapidamente. Este documentário examina o papel da ciência, da política e da cultura de gêneros, iluminando as incontáveis histórias de luta, entendimento, ignorância e amor.

Transgêneros, às 16h20

Masculino ou feminino, menino ou menina? A maioria de nós pode responder a essa pergunta sem pensar duas vezes - mas, para algumas pessoas, a resposta não é tão simples. Este especial imersivo de uma hora nos leva diretamente para a vida cotidiana de três pessoas que são transexuais, revelando uma fatia notável da vida. Testemunhamos suas lutas e triunfos e experimentamos suas esperanças e medos. Cada um dos personagens do filme conta sua história com suas próprias palavras, enquanto os seguimos ao longo das batalhas e vitórias diárias da vida.