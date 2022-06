Dia do Orgulho Autista: Conheça filmes e séries com personagens com TEA

'Atypical' e 'Farol das Orcas' integram lista de produções que falam sobre o transtorno do espectro autista e estão disponíveis na Netflix. Foto: Netflix

A representatividade é um fator muito importante para fazer com que as pessoas se sintam vistas e acolhidas e isso não é diferente quando falamos do TEA, o transtorno do espectro autista.

O TEA é caracterizado por um nível de dificuldade na interação social e na comunicação, mas essa é uma explicação básica, já que o espectro é muito diverso e pode incluir pessoas muito diferentes, que necessitam de mais ou menos suporte ao longo da vida.

Neste sábado, 18 de junho, é comemorado o Dia do Orgulho Autista, que celebra o potencial das pessoas dentro do espectro e reforça a conscientização sobre a condição.

Por isso, o Estadão separou uma lista de filmes e séries que possuem personagens dentro do espectro e mostram a diversidade dentro da neurodivergência:

The A Word - A Vida com Joe (2016 - atualmente)

A série acompanha a vida de uma família depois que o filho caçula, Joe, é diagnosticado com autismo. O menino possui dificuldades de comunicação e gosta de se isolar ouvindo música pop em seus fones de ouvido.

A produção mostra como os pais e a irmã de Joe lidam com o diagnóstico e o dia a dia da família em tentar cuidar dele da melhor forma, ao mesmo tempo em que lidam com seus problemas pessoas.

Onde assistir: HBO Max.

Farol das Orcas (2016)

Após ver um homem que trabalha como guarda florestal em um Parque Nacional da Argentina em um documentário, uma mãe decide levar o seu filho, que tem autismo, até a Patagônia, na esperança de que as orcas o ajudem a encontrar uma conexão emocional.

O filme é baseado em uma história real, que foi contada por Roberto Bubas, o próprio "amigo das orcas", em um livro que serviu de inspiração para o longa.

Onde assistir: Netflix

Atypical (2017 - 2021)

A série conta a história de Sam (Keir Gilchrist), um garoto no espectro autista que decide que quer arranjar uma namorada e começar a ser mais independente. Enquanto isso, acompanhamos as jornadas inviduais dos outros membros da família, que sempre foram muito protetores com o garoto.

Ao longo de suas quatro temporadas, Atypical mostra que Sam tem uma vida normal na escola, no trabalho e, eventualmente, na faculdade, além de seu interesse pelo desenho e por pinguins.

Onde assistir: Netflix

Mary e Max - Uma Amizade Diferente (2010)

Nesta animação australiana, Mary, uma menina de oito anos, começa a se comunicar por cartas com Max, um homem de 44 anos com Síndrome de Asperger, um tipo leve de autismo.

Mesmo com a distância e a diferença de idade, os dois formam um laço emocional que se perdura com os diversos acontecimentos em suas vidas. O filme é dublado por Toni Collette e Philip Seymour Hoffman, e conta com direção e roteiro de Adam Elliot.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Tudo Que Quero (2017)

Protagonizado por Dakota Fanning, o filme segue a história de Wendy, uma jovem diagnosticada com TEA que escreve histórias de fantasia em seu tempo livre.

Para provar que consegue se virar zoinha, ela foge da casa especial para pessoas com autismo em que vive para participar de uma competição de escrita, na qual quer mostrar seu roteiro sobre Star Trek.

Onde assistir: Disponível para aluguel no Amazon Prime Video e no Apple TV.

The Good Doctor (2017 - atualmente)

Shaun Murphy (Freddie Highmore) é um jovem cirurgião diagnosticado com TEA e síndrome de Savant, que faz com que pessoas tenham habilidades extraordinários em algum campo, mas enfrentem dificuldades de comunicação.

Na série, ele é contratado para a integrar a aquipe de um importante hospital, mas precisa enfrentrar o ceticismo dos pacientes e colegas, assim como os desafios da profissão sendo uma pessoa dentro do espectro.

Onde assistir: Globoplay

Um Time Especial (2011)

Neste filme de 2011, o comandante da equipe de um time juvenil de baseball, Arthur Murphy (Dean Cain), decide convocar um menino diagnosticado com TEA (Luke Schroder) para ser o novo lançador do time.

Não demora muito para que os jogadores se revoltem e demonstrem o preconceito dentro do esporte. Com isso, o treinador e o menino entram em uma missão para mudar a situação. O longa foi inspirado no livro The Legend of Mickey Tussler, de Frank Nappi.

Disponível em: Amazon Prime Video

Pablo (2017)

Pablo é uma série infantil que busca conscientizar as crianças sobre o TEA. Na produção, Pablo é um menino com autismo que desenha um mundo imaginário e animais que o ajudam com situações da vida real.

A série mistura momentos live-action com animação e, na versão brasileira, os amigos de Pablo são dublados por crianças e adolescentes que foram diagnosticados com TEA.

Onde assistir: TV Brasil

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais